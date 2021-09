Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σταματάει να σκοράρει στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο… καυτός Καρίμ Μπενζεμά την οδηγεί.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μαγιόρκα με το επιβλητικό 6-1 (για την 6η αγωνιστική της La Liga), έχοντας για ένα ακόμα ματς… πρωταγωνιστή τον Καρίμ Μπενζεμά.

O 33χρονος Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε δύο τέρματα (με ισάριθμες ασίστ) και έφτασε τα 200 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Μπενζεμά έγινε έτσι ο 10ς παίκτης που φτάνει το συγκεκριμένο αριθμό, στη La Liga.

Ο Καρίμ Μπενζεμά “μετράει” οκτώ γκολ και επτά ασίστ στις έξι αγωνιστικές στην Ισπανία και είναι ο μοναδικός που έχει πετύχει ανάλογη συμμετοχή σε γκολ σε επίπεδο La Liga τον 21ο αιώνα. Ούτε ο Λιονέλ Μέσι τέτοια στατιστικά, στα.. ντουζένια του στην Μπαρτσελόνα.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης του Κάρλο Αντσελότι έχει πετύχει 21 γκολ σε έξι ματς, που αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα της στην έναρξη πρωταθλήματος εδώ και 34 χρόνια.

