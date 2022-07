Κάτοικος Μπερναμπέου θα είναι μέχρι το 2027 ο Βινίσιους Τζούνιορ, με τον Βραζιλιάνο να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κόβοντας τις ορέξεις στους επίδοξους μνηστήρες.

Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίζει να φορά για τα επόμενα 5 χρόνια ο Βινίσιους Τζούνιορ, με τον Βραζιλιάνο να υλοποιεί και γραπτώς την προφορική συμφωνία του με τον Φλορεντίνο Πέρεθ για ανανέωσης της συνεργασίας τους.

Ο Βινίσιους πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του συμπληρώνοντας 52 συμμετοχές με 22 γκολ και 20 ασίστ, ενώ είχε δεχτεί και κρούση από την Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να μην ανανεώσει με την ”Βασίλισσα”, βολιδοσκοπώντας τις προθέσεις του Βραζιλιάνου.

