Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 1-0 από την έδρα της δυνατής φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το μοναδικό τέρμα του αγώνα πέτυχε ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ μόλις στο 11ο λεπτό του αγώνα, αλλά ήταν αρκετό για την ομάδα του Τσάβι, ώστε να φύγει με το διπλό από τη “χώρα των Βάσκων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα έπιασε έτσι ξανά τη Σεβίλλη στους 63 βαθμούς, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι όμως στο +15 στην κορυφή. Στην 6η θέση έπεσε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετά την ήττα από τους Καταλανούς.

The build up to Barcelona’s opening goal from @Auba pic.twitter.com/PfqS0BvTju