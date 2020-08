Ο Λούκα Ντόνσιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA και μετά το ρεκόρ των 42 πόντων στην πρώτη του εμφάνιση στα play off, είχε μία ακόμη φοβερή επίδοση στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οδηγώντας μάλιστα την ομάδα του και στη νίκη, ο Ντόνσιτς πρόσθεσε 28 πόντους στη στατιστική του στα play off και έφθασε έτσι του 70 πόντους σε δύο παιχνίδια, δημιουργώντας νέο ρεκόρ 71 ετών στο NBA, αφού αυτή ήταν καλύτερη επίδοση από το 1949.

Ο Ντόνσιτς τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, περιορίζοντας και τα λάθη του από τα 11 του προηγούμενου αγώνα, σε μόλις ένα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τους Κλίπερς.

