Ρενάτο Σάντσες: Το βράδυ στις 21:20 φτάνει στην Αθήνα ο Πορτογάλος για τον Παναθηναϊκό

Αίσια κατάληξη φαίνεται πως έχει για τον Παναθηναϊκό η προσπάθεια απόκτησης του Ρενάτο Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή δανεισμού.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βγει νικητής στη… μάχη με την Τράμπζονσπορ και έφτασε σε συμφωνία τόσο με την Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και με τον ίδιο τον Ρενάτο Σάντσες, για τον μονοετή δανεισμό του παίκτη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας και στο “Ελ. Βενιζέλος” απόψε το βράδυ (22.08.2025) με πτήση που θα προσγειωθεί στις 21:20.

Στην συνέχεια, ο Σάντσες θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις από το επιτελείο του “τριφυλλιού”, προκειμένου, αν όλα εξελιχθούν καλά, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να επισημοποιηθεί έτσι ο δανεισμός του από την Παρί Σεν Ζερμέν.