Οι Ρώσοι αθλητές δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο φετινό Wimbledon λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ωστόσο η κούπα του βρετανικού Grand Slam κατέληξε σε ρωσικά χέρια!

Η Ρωσίδα, κι ας αγωνίζεται με τα “χρώματα” του Καζακστάν, Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Wimbledon, κάνοντας την έκπληξη στον μεγάλο τελικό.

Η Ριμπάκινα επικράτησε με 2-1 σετ της Ονς Ζαμπέρ και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας της. Η 23χρονη πρωταθλήτρια έγινε η πρώτη τενίστρια από το Καζακστάν (γεννήθηκε στη Ρωσία, αλλά από το 2018 αγωνίζεται ως Καζάκα) που κατακτά Grand Slam, στερώντας από την Τυνήσια την ευκαιρία να γίνει η πρώτη τενίστρια αραβικής καταγωγής με grand slam τίτλο.

Η Ζαμπέρ ήταν το φαβορί και κατέκτησε, μάλιστα, το πρώτο σετ με 6-3, ωστόσο η Ριμπάκινα ήταν καταιγιστική στα άλλα δύο σετ, τα πήρε και τα δύο με 6-2 κι έφτασε με εντυπωσιακό τρόπο στην κατάκτηση της νίκης και της κούπας.

Η Έλενα Ριμπάκινα ολοκλήρωσε την έκπληξη της στον τελικό του Wimbledon, φτάνοντας στην κορυφή, παρότι αποτελούσε το No. 17 του ταμπλό.

