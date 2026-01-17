Ρίο Άβε – Μπενφίκα 0-2: Με αυτογκόλ του Ντόη πανηγύρισε τη νίκη η ομάδα του Παυλίδη

Επιστροφή στις νίκες για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, αφού παρότι ο ίδιος δεν βρήκε γκολ, η ομάδα του έφθασε στη νίκη με 2-0 κόντρα στη Ρίο Άβε των Ελλήνων, με τον Ντόη να πετυχαίνει αυτογκόλ.

Μετά τις ήττες σε Λιγκ Καπ και Κύπελλο Πορτογαλίας, η Μπενφίκα κατάφερε να φθάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, περνώντας με το διπλό από την έδρα της Ρίο Άβε, σε ένα ματς που πέραν του Παυλίδη, αγωνίστηκαν τρεις ακόμη Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου είχε τους Ντόη και Αθανασίου βασικούς, ενώ στο παιχνίδι πέρασε ως αλλαγή και ο Λιάβας, με τον πρώτο όμως να είναι αρνητικός πρωταγωνιστής, αφού στάθηκε άτυχος και πέτυχε αυτογκόλ για την ομάδα του, με εντυπωσιακό μάλιστα τρόπο. Λίγο έλειψε πάντως αμέσως μετά να… εξιλεωθεί για την ομάδα του, αλλά ένα ωραίο σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Μπενφίκα είχε ανοίξει το σκορ από νωρίς με τον Λεάντρο και ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού διαμόρφωσε το σκορ του αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα του Μουρίνιο να πανηγυρίζει τη νίκη.

Η Μπενφίκα είναι πλέον στο -7 από την κορυφή στην Πορτογαλία.