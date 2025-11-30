Αθλητικά

Ρόμα – Νάπολι 0-1: «Μέταλλο» πρωταθλητή και διπλό κορυφής για τους Ναπολιτάνους στη Serie A

Η Νάπολι έβαλε «φωτιά» στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στην ιταλική Serie A
Ο Νέρες πανηγυρίζει στην έδρα της Ρόμα
Ο Νέρες πανηγυρίζει στην έδρα της Ρόμα / REUTERS/Matteo Ciambelli

Η Νάπολι πήρε το ντέρμπι κορυφής με 1-0 κόντρα στη Ρόμα για τη 13η αγωνιστική της Serie A και έριξε τους Ρωμαίους από την κορυφή, πιάνοντας η ίδια τη Μίλαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Με ένα γκολ του Νέρες στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, η Νάπολι “άλωσε” την έδρα της φορμαρισμένης Ρόμα και έκανε ένα σπουδαίο διπλό για τη “μάχη” της κορυφής στην ιταλική Serie A.

Οι Ρωμαίοι είχαν την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά οι Ναπολιτάνοι ήταν πιο “απειλητικοί” και βρήκαν το μοναδικό γκολ του ματς, διατηρώντας μέχρι τέλους το προβάδισμά τους.

Η Νάπολι έφθασε έτσι τους 28 βαθμούς, όσους έχει και η Μίλαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Serie A, με τη Ρόμα να μένει πίσω τους μαζί με την Ίντερ, με ένα βαθμό λιγότερο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo