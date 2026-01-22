Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: Τα νέα επιτεύγματα του Πολωνού επιθετικού της Μπαρτσελόνα στο Champions League

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να βάζει αυτογκόλ, αλλά στη συνέχεια να.. παίρνει το αίμα του πίσω, η Μπαρτσελόνα πέρασε με 4-2 από την έδρα της Σλάβια Πράγας και ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Champions League, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης. Ο Πολωνός επιθετικός έγραψε και πάλι ιστορία στη διοργάνωση αλλά και στους “μπλαουγκράνα”

O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγινε ο 2ος παίκτης της Μπαρτσελόνα με ένα γκολ και ένα αυτογκόλ σε αγώνα Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά τον Αμπελάρντο (εναντίον της PSV το 1997).

Η Σλάβια Πράγας έγινε ο 39ος αντίπαλος εναντίον του οποίου σκόραρε ο Λεβαντόφσκι στο Champions League. Μόνο ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε εναντίον περισσότερων (40). Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο επόμενος με 38 διαφορετικά «θύματα».

Ο Λεβαντόφσκι έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ (ηλικίας 37 ετών και 153 ημερών) στο Champions League με ισπανική ομάδα, μετά τον Σέρχιο Ράμος με τη Σεβίλλη τον Δεκέμβριο του 2023 (37 ετών και 257 ημερών).

Ο Λεβαντόφσκι έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/ Champions League που σκόραρε 20+ γκολ για δύο ομάδες (69 για την Μπάγερν, 20 για την Μπαρτσελόνα), μαζί με τους Νεϊμάρ (22 για την Παρί Σεν Ζερμέν, 21 για την Μπαρτσελόνα), Κριστιάνο Ρονάλντο (105 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, 21 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Χάρι Κέιν (26 για την Μπάγερν, 21 για την Τότεναμ).