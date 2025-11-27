Ροντινέι για Βινίσιους: Δεν μπορούσα ούτε μία κλωτσιά να του δώσω

Ο Ροντινέι πέρασε δύσκολες στιγμές το βράδυ της Τετάρτης (26/11/2025), μιας και κλήθηκε να μαρκάρει έναν εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου, τον Βινίσιους.

Ροντινέι και Βινίσιους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, με τον Βραζιλιάνο μπακ του Ολυμπιακού να αποθεώνει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τη μάχη τους στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Βινίσιους είχε 2 ασίστ και 8 επιτυχημένες ντρίμπλες στη αναμέτρηση, βάζοντας πολύ δύσκολα στον συμπατριώτη του.

Rodinei, Olympiacos’s RB: “Vinicius Jr.? In games like these, when Vini is loose, light, in full flow, I couldn’t even give him a kick, he’s too fast. Congrats to him. For me, he’s the best in the world. It’s an honor to play against him.” pic.twitter.com/0HBdVTSr5u — Madrid Zone (@theMadridZone) November 27, 2025

“Ο Βινίσιους; Σε παιχνίδια σαν κι αυτά όπου ο Βίνι είναι χαλαρός και απελευθερωμένος, δεν μπορούσα ούτε μια κλωτσιά να του δώσω, είναι πολύ γρήγορος. Συγχαρητήρια.

Για μένα, είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Είναι τιμή μου να παίζω εναντίον του”, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ο Ροντινέι, μιλώντας σε ισπανικά ΜΜΕ.