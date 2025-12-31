Ροντινέι: «Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη ευλογίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερο»

Ο Ροντινέι φόρεσε το σμόκιν του και φωτογραφήθηκε μπροστά από τις φανέλες και τα τρόπαια του Ολυμπιακού, λίγο πριν το… ρεβεγιόν για την αλλαγή της χρονιάς, στέλνοντας ευχές για το 2025.

Ανεβάζοντας και μία σειρά από φωτογραφίες από στιγμές του με την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και την προσωπική του ζωή, ο Ροντινέι έκανε λόγο για ένα ευλογημένο 2025 και εξέφρασε την αισιοδοξία του για ένα καλύτερο 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη ευλογίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Καλή Χρονιά σε όλους”, έγραψε στη λεζάντα ο αρχηγός των Πειραιωτών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

Από τις φωτογραφίες του Ροντινέι δεν έλειψε και η… Δέσποινα Βανδή, αφού είναι γνωστός φαν της τραγουδίστριας, έχοντας γίνει viral με τραγούδι της “Πανσέληνος”.