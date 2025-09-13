Ρουί Βιτόρια: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε, πιστεύω στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού»

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε ενόψει του αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο (14/09/25, 18:00, Newsit.gr). Ο Πορτογάλος είναι πεπεισμένος για την ετοιμότητα της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στην Super League, μετά την ισοπαλία στην αναμέτρηση με το Λεβαδειακό στη Λεωφόρο και ο Ρουί Βιτόρια θεωρεί πως οι παίκτες του είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αναμέτρηση, και παρά τις απουσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού

«Νομίζω πως θα είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τη «μάχη» που έρχεται στους επόμενους αγώνες. Είναι αλήθεια πως μας έλειπαν αρκετοί παίκτες κάτι το οποίο για εμάς τους προπονητές δεν είναι ιδεατό, μιας και θα προτιμούσαμε να έχουμε όλους τους παίκτες για να δουλέψουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας. Από την άλλη, θεωρώ πως κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε και ότι θα έπρεπε να κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές που είχαμε».

«Δουλέψαμε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που θέλαμε, δίνοντας αρκετό βάρος στην τακτική. Oι νέοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ήρθαν πρόσφατα, θεωρώ πως έχουν ενσωματωθεί αρκετά στην πρώτη ομάδα και έχουν πλέον μια αρκετά καλή γνώση αυτών των οποίων ζητάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο».

«Τώρα αυτό που θέλουμε με την ενσωμάτωση των ποδοσφαιριστών που έρχονται από τις Εθνικές ομάδες, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να συγκεντρωθούν και πάλι στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα χρειάζονται χρόνο προσαρμογής, μιας και δεν έχουν φορέσει τη φανέλα του συλλόγου σε επίσημο αγώνα. Οπότε θέλουμε να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια, για να μπορέσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο γίνεται στους επόμενους απαιτητικούς αγώνες που έρχονται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Σίγουρα σεβόμαστε πάρα πολύ αυτόν τον αντίπαλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε. Πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης να βάλουμε τη δική μας ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε την ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας, αλλά της ομάδας».

«Προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σ’ αυτό το οποίο κάνουμε και θεωρώ πως τα γκολ θα έρθουν, θα μπουν γιατί δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες και κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα γκολ τα οποία αξίζουμε βάσει αυτών των οποίων κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν πρόκειται ν’ αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, τη φιλοσοφία μου. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν, όπως και στους ποδοσφαιριστές μου. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται με την Κηφισιά, αλλά θα είναι δύσκολο όπως και όλα τα υπόλοιπα του ελληνικού πρωταθλήματος».

«Είναι κάτι το οποίο το έχω πει από την πρώτη στιγμή και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, διότι βλέπω ότι στο εγχώριο πρωτάθλημα όλα τα ματς είναι δύσκολα, το καθ’ ένα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Απέναντι μας θα βρούμε μια ομάδα η οποία έχει πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές μαζί με κάποιους νέους που έχουν αρκετή ποιότητα. Όμως νομίζω ότι τα πάντα εξαρτώνται από εμάς, τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα».