Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League αν κατακτήσει τον τίτλο στη Super League

Η ήττα της Σαχτάρ από την Κρίσταλ Πάλας στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του Conference League, εξασφάλισε οριστικά τη θέση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου, αν καταφέρει να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα στην ελληνική Super League.

Η Σαχτάρ ήταν η μοναδική ομάδα που “απειλούσε” τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της UEFA, αλλά πλέον ακόμη κι αν κατακτήσει το Conference League, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει και να του στερήσει την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League, όπως σημείωσε και ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, σε σχετική του ανάρτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημάτος έγραψε τα εξής: «Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως και πέρυσι

Η Σαχτάρ, ακόμα κι αν ανατρέψει την ήττα της με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν μπορεί πλέον να τον ξεπεράσει σε συντελεστή! Από την άλλη πλευρά και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εφετινό Champions League αποκλείεται να μην έχουν εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας τους!».