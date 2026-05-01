Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν τον Τέιλορ Τζένκινς ως νέο προπονητή

Μετά από 2,5 χρόνια, ο Ντοκ Ρίβερς αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Τέιλορ Τζένκινς να είναι πλέον κι επίσημα, ο αντικαταστάτης του στη θέση του προπονητή.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Τέιλορ Τζένκινς για τη θέση του προπονητή, με τον Αμερικανό τεχνικό να επιστρέφει στους πάγκους μετά την παρουσία του στους Μέμφις Γκρίζλις, τους οποίους κατάφερε να οδηγήσει τέσσερις φορές μέχρι και τα πλέι οφ του NBA.

Ο 41χρονος Τζένκινς επιστρέφει όμως και στους Μιλγουόκι Μπακς, αφού υπήρξε βοηθός προπονητή του Μάικ Μπουντενχόλζερ και γνωρίζει από… πρώτο χέρι την ομάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα “ελάφια” τον ανακοίνωσαν μάλιστα, αναφέροντας τα εξής: “Ένα οικείο πρόσωπο επιστρέφει για να μας οδηγήσει μπροστά. Καλώς ήρθες πίσω στο Μιλγουόκι, Τέιλορ Τζένκινς!”.