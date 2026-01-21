Ρουμανία – Ελλάδα live: Ο τελευταίος αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών πριν τον ημιτελικό της στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για την τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι. Η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση κι έτσι να πάει με ιδανική ψυχολογία στον ημιτελικό κόντρα στην Ουγγαρία (23.01.2026, 18:00, Newsit,gr), ψάχνoτας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.
Με παίξτη παραπάνω η Εθνική
Πήραν το πέναλτι οι Ρουμάνοι
η Ρουμανία σκόραρε, αλλά το γκολ της ακυρωθηκε - Υπάρχει έλεγχος VAR για πέναλτι
Πέναλτι για τη Ρουμανία
Δοκάρι για την Ελλάδα
Αποβολή υπέρ της Ελλάδας
Πέναλτι υπέρ της Ρυμανίας, θα το εκτελέσει ο Γκεοργκιέσκου
Δοκάρι για την Ελλάδα, σε γυριστό σουτ του Κάκαρη
Πρώτη αποβολή για την Ελλάδα στο ματς, με παίκτη λιγότερο η γαλανόλευκη αλλά έβγαλε καλή άμυνα
Τάιμ άουτ
Δοκάρι για την Ελλάδα
Ο Ζερδεβάς απέκρουσε δυο σουτ που έγιναν
Η Ρουμανία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την άμυνα της Ελλάδας
Αποβολή υπέρ της Ελλάδας
Τρομερές άμυνες από την γαλανόλευκη
Άστοχο σουτ από την εθνική
Η Ρουμανία πήρε την πρώτη επίθεση αλλά η Ελλάδα έκανε καλή άμυνα
Στην πισίνα οι παίκτες των δυο ομάδων
Οι Ρουμάνοι αναμένεται να αποτελέσουν μια καλή... προπόνηση για τους διεθνείς ενόψει των ημιτελικών
Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι δυο ομάδες έχουν τέσσερα ματς, με ισάριθμες νίκες για την Ελλάδα και τέρματα 48-32.
Αναλυτικά:
1995 Βιέννη: 9-7, 2014 Βουδαπέστη: 10-9, 2016 Βελιγράδι: 15-9, 2020 Βουδαπέστη: 14-7.
Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος ακούγεται αυτός της Ρουμανίας
Σε 94 συνολικά αγώνες μεταξύ μας, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 32 νίκες, 12 ισοπαλίες και 50 ήττες. Όμως τα τελευταία 14 χρόνια η Εθνική μας είναι απόλυτα κυρίαρχη με εννέα σερί νίκες
Το ευχάριστο για την Ελλάδα είναι ότι εξέτισε τις δύο αγωνιστικές της ποινής του και επιστρέφει στη δράση ο αρχηγός Ντίνος Γενηδουνιάς
Ημιτελικοί
1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία
2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Ιταλία
Τελικοί
Μικρός Τελικός – 25/01 18:00
Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30
Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό θα αγωνιστεί η Ελλάδα, με στόχο τη νίκη που θα την βάλει για πρώτη φορά στη ζώνη των μεταλλίων, σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης. Η Εθνική πόλο να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026, 18:00, Newsit.gr, ΕΡΤ Σπορτ 2) για μία θέση στον τελικό.
Στον ημιτελικό της, η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, με το σπουδαίο ματς να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026, 21:30).
Να αναφέρουμε ότι η Ιταλία είναι η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο. Οι “ατζούρι” επικράτησαν με 13-10 της Κροατίας, εξασφάλισαν τη 2η θέση στον ΣΤ’ Όμιλο και προκρίθηκαν στις κορυφαίες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, εκεί που βρίσκεται και η Ελλάδα.
ΕΛΛΑΔΑ (Θ. Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Η Ρουμανία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του τουρνουά
Ματς-αγγαρεία για τη Γαλανόλευκη με την Ουγγαρία. Η Εθνική θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση
Η Εθνική πόλο ανδρών μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας με 15-13 είναι και μαθηματικά στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ρουμανία - Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι