Ρουμανία – Ελλάδα live: Ο τελευταίος αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών πριν τον ημιτελικό της στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Η γαλανόλευκη βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης
Τελευταία αγωνιστική στον Όμιλο ΣΤ των “6”
5 - 13
3ο οκτάλεπτο
Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για την τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι. Η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση κι έτσι να πάει με ιδανική ψυχολογία στον ημιτελικό κόντρα στην Ουγγαρία (23.01.2026, 18:00, Newsit,gr), ψάχνoτας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

22:30 | 21.01.2026
7-16 η Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο
22:30 | 21.01.2026
7-15 η Ρουμανία, μειώνει κι άλλο
22:29 | 21.01.2026
6-15 μειώνει η Ρουμανία
22:28 | 21.01.2026
5-15 με τον Καλογερόπουλο η Ελλάδα
22:25 | 21.01.2026
5-14 με τον Κάκαρη η Ελλάδα
22:25 | 21.01.2026
Τελευταίο οκτάλεπτο στο ματς
22:24 | 21.01.2026
22:23 | 21.01.2026
Τέλος 3ου οκτλέπτου
22:22 | 21.01.2026
5-13 η Ελλάδα με τον Κάκαρη
22:20 | 21.01.2026

Με παίξτη παραπάνω η Εθνική

22:19 | 21.01.2026
5-12 η Ελλάδα με τον Γενηδουνιά - Υπέροχο γκολ με μακρινό σουτ
22:18 | 21.01.2026
5-11 με τον Γεοργκέσκου η Ρουμανία
22:18 | 21.01.2026

Πήραν το πέναλτι οι Ρουμάνοι

22:17 | 21.01.2026

η Ρουμανία σκόραρε, αλλά το γκολ της ακυρωθηκε - Υπάρχει έλεγχος VAR για πέναλτι

22:16 | 21.01.2026
4-11 η Ελλάδα με τον Γκιουβέτση
22:15 | 21.01.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

22:12 | 21.01.2026
4-10 μειώνει η Ρουμανία με όμορφο γυριστό σουτ του Γκεόργκε
22:11 | 21.01.2026
3-10 η Ελλάδα με τον Παπαναστασίου
22:09 | 21.01.2026
3-9 μειώνει κι άλλο η Ρουμανία με τον Γκεοργκέσκου
22:09 | 21.01.2026
2-9 μειώνει η Ρουμανία με την εκτέλεση πέναλτι του Φουλέα
22:08 | 21.01.2026

Πέναλτι για τη Ρουμανία

22:08 | 21.01.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

22:07 | 21.01.2026
Ξεκίνησε η 3η περίοδος
22:02 | 21.01.2026
Τέλος δεύτερης περιόδου
22:01 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

22:00 | 21.01.2026

Αποβολή υπέρ της Ελλάδας

22:00 | 21.01.2026
1-9 με τον Γενηδουνιά η Ελλάδα
22:00 | 21.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

21:58 | 21.01.2026
1-8 για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο
21:57 | 21.01.2026
1-7 για την Ελλάδα με τον Χαλιβόπουλο, στον παίκτη παραπάνω
21:57 | 21.01.2026
21:54 | 21.01.2026
1-6 για την Ρουμανία, το πρώτο τους γκολ στον αγώνα με τον Γκεοργκέσκου
21:54 | 21.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ρυμανίας, θα το εκτελέσει ο Γκεοργκιέσκου

21:53 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα, σε γυριστό σουτ του Κάκαρη

21:51 | 21.01.2026
0-6 η Ελλάδα με τον Γενηδουνιά
21:49 | 21.01.2026

Πρώτη αποβολή για την Ελλάδα στο ματς, με παίκτη λιγότερο η γαλανόλευκη αλλά έβγαλε καλή άμυνα

21:47 | 21.01.2026
ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
21:47 | 21.01.2026
21:45 | 21.01.2026
Τέλος πρώτου οκτλέπτου
21:44 | 21.01.2026
0-5 για την Ελλάδα με τον Παπανικολάου
21:41 | 21.01.2026

Τάιμ άουτ

21:41 | 21.01.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

21:41 | 21.01.2026

Ο Ζερδεβάς απέκρουσε δυο σουτ που έγιναν

21:39 | 21.01.2026
0-4 η Εθνική με τον Χαλυβόπουλο
21:39 | 21.01.2026

Η Ρουμανία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την άμυνα της Ελλάδας

21:38 | 21.01.2026
0-3 με τον Σπάχιτς από τη θέση του φουνταριστού
21:37 | 21.01.2026

Αποβολή υπέρ της Ελλάδας

21:36 | 21.01.2026

Τρομερές άμυνες από την γαλανόλευκη

21:34 | 21.01.2026
0-2 με σουτάρα του Αργυρόπουλου από τον άξονα
21:34 | 21.01.2026
0-1 η Ελλάδα με τον Παπαναστασίου
21:33 | 21.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

21:33 | 21.01.2026

Άστοχο σουτ από την εθνική

21:32 | 21.01.2026

Η Ρουμανία πήρε την πρώτη επίθεση αλλά η Ελλάδα έκανε καλή άμυνα

21:30 | 21.01.2026
Πρώτο σπριντ στον αγώνα
21:28 | 21.01.2026

Στην πισίνα οι παίκτες των δυο ομάδων

21:26 | 21.01.2026

Οι Ρουμάνοι αναμένεται να αποτελέσουν μια καλή... προπόνηση για τους διεθνείς ενόψει των ημιτελικών

21:26 | 21.01.2026

Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι δυο ομάδες έχουν τέσσερα ματς, με ισάριθμες νίκες για την Ελλάδα και τέρματα 48-32.

Αναλυτικά:

1995 Βιέννη: 9-7, 2014 Βουδαπέστη: 10-9, 2016 Βελιγράδι: 15-9, 2020 Βουδαπέστη: 14-7.

21:24 | 21.01.2026

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος ακούγεται αυτός της Ρουμανίας

21:24 | 21.01.2026

Σε 94 συνολικά αγώνες μεταξύ μας, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 32 νίκες, 12 ισοπαλίες και 50 ήττες. Όμως τα τελευταία 14 χρόνια η Εθνική μας είναι απόλυτα κυρίαρχη με εννέα σερί νίκες

21:23 | 21.01.2026

Το ευχάριστο για την Ελλάδα είναι ότι εξέτισε τις δύο αγωνιστικές της ποινής του και επιστρέφει στη δράση ο αρχηγός Ντίνος Γενηδουνιάς

21:23 | 21.01.2026

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Ιταλία

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30

21:23 | 21.01.2026

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό θα αγωνιστεί η Ελλάδα, με στόχο τη νίκη που θα την βάλει για πρώτη φορά στη ζώνη των μεταλλίων, σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης. Η Εθνική πόλο να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026, 18:00, Newsit.gr, ΕΡΤ Σπορτ 2) για μία θέση στον τελικό.

21:23 | 21.01.2026

Στον ημιτελικό της, η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, με το σπουδαίο ματς να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026, 21:30).

21:22 | 21.01.2026

Να αναφέρουμε ότι η Ιταλία είναι η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο. Οι “ατζούρι” επικράτησαν με 13-10 της Κροατίας, εξασφάλισαν τη 2η θέση στον ΣΤ’ Όμιλο και προκρίθηκαν στις κορυφαίες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, εκεί που βρίσκεται και η Ελλάδα.

21:22 | 21.01.2026
Η σύνθεση της Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ (Θ. Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς

21:22 | 21.01.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

21:22 | 21.01.2026

Η Ρουμανία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια του τουρνουά

21:21 | 21.01.2026

Ματς-αγγαρεία για τη Γαλανόλευκη με την Ουγγαρία. Η Εθνική θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση

21:20 | 21.01.2026

Η Εθνική πόλο ανδρών μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας με 15-13 είναι και μαθηματικά στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού

21:20 | 21.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ρουμανία - Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που γίνεται στο Βελιγράδι

21:20 | 21.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
