Σάκκαρη – Κρεϊτσίκοβα: Ώρα τίτλου για την Ελληνίδα τενίστρια στο Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει απόψε (19/7/2026) την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (Νο32) στον τελικό του Athens Open.

Έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της, η Μαρία Σάκκαρη θα προσπαθήσει να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Τσέχας τενίστριας, προκειμένου να πανηγυρίσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της.

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Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί δύο φορές στο παρελθόν, με την Κρεϊτσίκοβα να μετράει το απόλυτο στις νίκες.

Η Τσέχα τενίστρια είχε στερήσει, μάλιστα, το 2021 την παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στον τελικό του Roland Garros.