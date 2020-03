Αναβλήθηκαν και επίσημα οι αγώνες στο τένις γυναικών μέχρι και τον ερχόμενο Μάιο, με την WTA να ανακοινώνει τη διακοπή του του μέχρι και τις 2 Μαΐου.

Αυτό σημαίνει ότι για τους επόμενους δύο μήνες, η Μαρία Σάκκαρη δεν θα αγωνιστεί σε καμία αναμέτρηση και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τους βαθμούς των αθλητών στην κατάταξη.

Υπενθυμίζεται ότι “λουκέτο” έχει βάλει μέχρι τέλος Απριλίου και το ATP για τους άνδρες, αλλά σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα επανεξεταστούν τα δεδομένα, ανάλογα με την εξάπλωση του κορονοϊού.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στις 03/05 είναι προγραμματισμένο το Madrid Open, αλλά μοιάζει δύσκολο να διεξαχθεί κανονικά.

WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 —> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH