Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε νέα μεγάλη ανατροπή στο Indian Wells, επικρατώντας της Πέτρα Κβίτοβα με 2-1 σετ και παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, ύστερα από μάχη 2 ωρών και 16 λεπτών.

Μετά το τέλος της σπουδαίας αναμέτρησης, η Μαρία Σάκκαρη χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα comeback της καριέρας της τη νίκη επί της Τσέχας.

“Είναι από τις παίκτριες που σέβομαι περισσότερο. Έχει κερδίσει τόσους τίτλους, αλλά πάνω από όλα είναι μια εκπληκτική κοπέλα, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο εξαιρετική τενίστρια, είναι η προσωπικότητά της, όλα όσα πέρασε στην καριέρα της, τη σέβομαι πολύ και είμαι σίγουρη ότι όλου στα αποδυτήρια τη σέβονται όσο κι εγώ”, δήλωσε αρχικά η Μαρία Σάκκαρη.

“She’s one of the players that I respect the most. She’s won so many titles, but above all, she’s an amazing girl. She’s a very good person.”



