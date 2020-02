Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με την είδηση των Los Angeles Times, ότι φωτογραφίες του Κόμπι Μπράιαντ και των 8 ακόμη θυμάτων από το δυστύχημα με το ελικόπτερο, κυκλοφορούσαν μεταξύ αστυνομικών της περιοχής, η οποίοι και τις έδειχναν δεξιά κι αριστερά.

Πρόκειται για φωτογραφίες που τράβηξαν τα σωστικά συνεργεία και απεικονίζουν τις σορούς των νεκρών, αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Κάποιος ανώνυμος πολίτης, ανέφερε το γεγονός αφού υπήρξε ο ίδιος μάρτυρας και μάλιστα σε μπαρ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν από το αστυνομικό τμήμα, ώστε να διαγραφούν οι φωτογραφίες και να αναζητηθεί ο υπεύθυνος.

«Ο Σερίφης είναι πολύ ενοχλημένος από την σκέψη ότι οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια ανεύθυνη πράξη. Θα διεξαχθεί μια διεξοδική έρευνα από το τμήμα, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικότητας των θυμάτων και των οικογενειών τους», ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά από τις αστυνομικές αρχές.

In an attempt to keep the matter under wraps, the L.A. County Sheriff’s Department quietly ordered deputies to delete any photos of the Kobe Bryant helicopter crash scene after a citizen complained that a deputy was showing the gruesome images at a bar. https://t.co/h7HXSYEN4z