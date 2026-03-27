Σαμπαλένκα για το μονόπετρό της που έγινε viral: «Ήθελα 14 καράτια και πήρα 12»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα σχολίασε το εντυπωσιακό μονόπετρο που της έδωσε ο Έλληνας αρραβωνιαστικός της, Γιώργος Φραγκούλης.

Μπορεί να είναι η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες η Αρίνα Σαμπαλένκα απασχολεί περισσότερο τον κόσμο με την προσωπική της ζωή, παρά με τις επιδόσεις της στα γήπεδα.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα κλήθηκε να απαντήσει για το το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο αρραβωνιαστικός της, Γιώργος Φραγκούλης, αποκαλύπτοντας με χιουμοριστική διάθεση πως θα το ήθελε ακόμη μεγαλύτερο.

Μιλώντας σε συνέντευξη, η Σαμπαλένκα εξήγησε ότι ήθελε δαχτυλίδι 14 καρατίων, αλλά αυτό ήταν περίπου 12. “Όχι, δεν ήταν αυτό που ζήτησα. Εγώ ήθελα 14, αλλά πήρα 12”, είπε γελώντας, με το σχόλιό της να γίνεται viral.

Υπενθυμίζεται ότι η κορυφαία τενίστρια του κόσμου αρραβωνιάστηκε πριν λίγες εβδομάδες με τον Έλληνα επιχειρηματία.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμπαλένκα σχολιάζει το δαχτυλίδι της με χιούμορ.

Κατά τη διάρκεια του Indian Wells, είχε δηλώσει πως το φοράει και μέσα στον αγώνα, ελπίζοντας όπως είπε να αποσπάσει την προσοχή της αντιπάλου της.