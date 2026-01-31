Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα live o τελικός του Australian Open στις γυναίκες

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έχουν αναμετρηθεί 14 φορές μέχρι τώρα με την Λευκορωσίδα να έχει ένα μικρό προβάδισμα (8-6), αν και το 2025 οι δύο παίκτριες μοιράστηκαν τις νίκες (2-2).

Ωστόσο, αυτή που πανηγύρισε τελευταία ήταν η Ριμπάκινα, με την Καζάκα να επικρατεί με straight set στον τελικό των WTA Finals της Σαουδίκης Αραβίας.