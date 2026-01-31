Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα live o τελικός του Australian Open στις γυναίκες

Παρακολουθήστε live τον γυναικείο τελικό του Australian Open ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα.
Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έχουν αναμετρηθεί 14 φορές μέχρι τώρα με την Λευκορωσίδα να έχει ένα μικρό προβάδισμα (8-6), αν και το 2025 οι δύο παίκτριες μοιράστηκαν τις νίκες (2-2).
Ωστόσο, αυτή που πανηγύρισε τελευταία ήταν η Ριμπάκινα, με την Καζάκα να επικρατεί με straight set στον τελικό των WTA Finals της Σαουδίκης Αραβίας.
Ωστόσο, η Ριμπάκινα, Νο.5, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα τα δώσει όλα για να διαψεύσει τα προγνωστικά
Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα είχαν κοντραριστεί στον τελικό του Australian Open και το 2023, με τη Λευκορωσίδα να επικρατεί
Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Australian Open 2026, στην 15η μεταξύ τους αναμέτρηση σε ένα αρκετά ισορροπημένο ζευγάρι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Australian Open στις γυναίκες ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα