Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα live o τελικός του Australian Open στις γυναίκες

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο η Ριμπάκινα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση
REUTERS/Edgar Su

Παρακολουθήστε live τον γυναικείο τελικό του Australian Open ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα.

10:36 | 31.01.2026
Αντίθετα, η Ριμπάκινα πανηγύρισε τεράστιες προκρίσεις κόντρα σε Σφιόντεκ και Πεγκούλα
10:35 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα δεν συνάντησε μεγάλα εμπόδια μέχρι τον τελικό
10:35 | 31.01.2026

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έχουν αναμετρηθεί 14 φορές μέχρι τώρα με την Λευκορωσίδα να έχει ένα μικρό προβάδισμα (8-6), αν και το 2025 οι δύο παίκτριες μοιράστηκαν τις νίκες (2-2).

Ωστόσο, αυτή που πανηγύρισε τελευταία ήταν η Ριμπάκινα, με την Καζάκα να επικρατεί με straight set στον τελικό των WTA Finals της Σαουδίκης Αραβίας. 

10:34 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα, Νο1 στον κόσμο, είναι το φαβορί για τον τίτλο

Ωστόσο, η Ριμπάκινα, Νο.5, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα τα δώσει όλα για να διαψεύσει τα προγνωστικά

10:33 | 31.01.2026

Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα είχαν κοντραριστεί στον τελικό του Australian Open και το 2023, με τη Λευκορωσίδα να επικρατεί

10:33 | 31.01.2026
Οι δύο τενίστριες έφτασαν στον τελικό χωρίς να χάσουν σετ!
10:32 | 31.01.2026

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Australian Open 2026, στην 15η μεταξύ τους αναμέτρηση σε ένα αρκετά ισορροπημένο ζευγάρι

10:31 | 31.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Australian Open στις γυναίκες ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα

