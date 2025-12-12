Σαμσουνσπόρ – AEK: Η παρακάμερα με τους πανηγυρισμούς των παικτών της Ένωσης μέσα στην Τουρκία

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 μέσα στην έδρα της Σάμσουνσπορ και έκανε “άλμα” πρόκρισης από τη League Phase του Conference League, γεγονός που πανηγυρίστηκε έντονα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια.

Η παρακάμερα του AEK TV κατέγραψε έτσι το πανηγυρικό κλίμα στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαμσουνσπόρ για το Conference League, αλλά και όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησεις.

Ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις στον πάγκο, αλλά και το ξέσπασμα των παικτών στα γκολ του Μαρίν και του Κοϊτά, που χάρισαν τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον μία… ανάσα από την απευθείας πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Conference League.