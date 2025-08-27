Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός: «Πέταξε» για Τουρκία η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη μεγάλη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League (28/08/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) και η αποστολή του “τριφυλλιού” αναχώρησε για τη Σαμψούντα.

Μετά τη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στην έδρα της Σάμσουνσπορ για να “υπερασπιστεί” το αποτέλεσμα του ΟΑΚΑ και να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

Οι “πράσινοι” έφυγαν έτσι για την Τουρκία, με το πρόγραμμά τους εκεί να περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου στις 18:15 και προπόνηση στις 19:00 στο γήπεδο της ομάδας της Σαμψούντας.