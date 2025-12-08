Αθλητικά

Σάμσουνσπορ: Ποδοσφαιριστής της αντιπάλου της ΑΕΚ σώθηκε, βγαίνοντας από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Δεν έπαθαν τίποτα, ο Άντονι Μουσάμπα και η οικογένειά του
Σάμσουνσπορ: Ποδοσφαιριστής της αντιπάλου της ΑΕΚ σώθηκε, βγαίνοντας από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Ξαφνική “περιπέτεια” για τον Άντονι Μουσάμπα και η οικογένειά του στην. Ο Ολλανδός εξτρέμ της Σάμσουνσπορ -η οποία την Πέμπτη υποδέχεται την ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League (11.12.2025, 19:45, Newsit.gr)- βρισκόταν εν κινήσει με το νοικιασμένο αυτοκίνητό του, το οποίο για άγνωστο λόγο ξαφνικά πήρε φωτιά.

Για καλή του τύχη, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Σάμσουνσπορ και η οικογένειά του απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να τραυματιστούν και συνέχισαν τη διαδρομή τους με ταξί.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν, με την πυροσβεστική να σπεύσει στο σημείο, για να σβήσει τη φωτιά.

Ο Μουσάμπα είναι βασικό στέλεχος της Σάμσουνσπορ μετρώντας φέτος 6 γκολ και 3 ασίστ σε 18 εμφανίσεις.

