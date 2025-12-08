Σάμσουνσπορ: Ποδοσφαιριστής της αντιπάλου της ΑΕΚ σώθηκε, βγαίνοντας από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Ξαφνική “περιπέτεια” για τον Άντονι Μουσάμπα και η οικογένειά του στην. Ο Ολλανδός εξτρέμ της Σάμσουνσπορ -η οποία την Πέμπτη υποδέχεται την ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League (11.12.2025, 19:45, Newsit.gr)- βρισκόταν εν κινήσει με το νοικιασμένο αυτοκίνητό του, το οποίο για άγνωστο λόγο ξαφνικά πήρε φωτιά.

Για καλή του τύχη, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Σάμσουνσπορ και η οικογένειά του απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να τραυματιστούν και συνέχισαν τη διαδρομή τους με ταξί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν, με την πυροσβεστική να σπεύσει στο σημείο, για να σβήσει τη φωτιά.

Samsunspor’un yıldızı Musaba’nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.



Musaba’nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve… pic.twitter.com/YDwDjKYmbd — Fanatik (@fanatikcomtr) December 8, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.



Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor… pic.twitter.com/5cBQnzmFpF — Sporx (@sporx) December 8, 2025

Ο Μουσάμπα είναι βασικό στέλεχος της Σάμσουνσπορ μετρώντας φέτος 6 γκολ και 3 ασίστ σε 18 εμφανίσεις.