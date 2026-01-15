Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα 0-2: Φεράν Τόρες και Γιαμάλ έστειλαν τους Καταλανούς στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να την “πάτησε” στο Κύπελλο Ισπανίας, αλλά η Μπαρτσελόνα -έστω και με δυσκολία- κατάφερε να μην πέσει θύμα έκπληξης. Οι Καταλανοί πέρασαν με 2-0 από την έδρα της Σανταντέρ και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Copa del Rey.

Κόντρα στην ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, η Μπαρτσελόνα “ίδρωσε” και χρειάστηκε να φτάσει στο 66′ για να ανοίξει το σκορ. Ο Φεράν Τόρες πήρε την μπάλα από τον Φερμίν Λόπες και από θέση τετ α τετ δεν αστόχησε για το 1-0 της Μπάρτσα.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πάλευε μανιωδώς να τελειώσει το παιχνίδι με ένα δεύτερο τέρμα, όμως η Σανταντέρ δεν έλεγε να “λυγίσει”. Μάλιστα, στο 77′ και στο 87′ οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Λοζάνο, αλλά τα τέρματα ακυρώθηκαν για οφσάιντ του παίκτη που τα σημείωσε. Ο ίδιος, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζοάν Γκαρσία, σε απίστευτο τετ-α-τετ στο 90+4′.

Το τελικό 0-2 που “σφράγισε” και την πρόκριση της Μπαρτσελόνα, ήρθε στο 90+5′, με τον Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει, σε αντεπίθεση των “μπλαουγκράνα”, από ασίστ του Ραφίνια.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα 2-2 (4-3 πέναλτι)

Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Κουλτουράλ Λεονέσα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4

Αλμπαθέτε-Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Ρεάλ Μπέτις-Έλτσε 2-1

Αλαβές-Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

Ράθινγκ Σανταντέρ-Μπαρτσελόνα 0-2

Μπούργος-Βαλένθια 0-2