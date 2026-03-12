Σάββας Παντελίδης για το μέλλον του στην ΑΕΛ Novibet: «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής»

Ο Σάββας Παντελίδης στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η ΑΕΛ Novibet ρωτήθηκε για το μέλλον του στο σύλλογο και αυτός απάντησε σαν άλλος Γιώργος Ξυλούρης (σ.σ «Φραπές») σε εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» είπε ο Σάββας Παντελίδης σχετικά με το μέλλον του στην ΑΕΛ Novibet, θέλοντας να μείνει συγκεντρωμένος στην ολοκλήρωση της σεζόν, με στόχο την παραμονή στη Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι οι «βυσσινί» θα χρειαστούν τους φιλάθλους στο πλευρό τους στη συνέχεια της σεζόν για να επιτύχουν το στόχο τους.

Αναλυτικά τα λόγια του Σάββα Παντελίδη

«Όταν ήρθα στην ομάδα ο στόχος ήταν αυτός. Να φτάσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορεί να παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια που θα την βοηθήσουν για τον στόχο που είναι η παραμονή. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, με την προσπάθεια των παιδιών, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα παιχνίδι σαν αυτό».

Για το αν είναι τελικός το παιχνίδι με τον Αστέρα: «Δεν θα έλεγα ότι είναι τελικός. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Θα έλεγα σημαντικά παιχνίδια που μπορούν να σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την προσπάθεια που καταβάλουν οι παίκτες φέτος: «Θεωρώ πως αν παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, με απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο, γιατί πραγματικά παίζει ένα από τα τελευταία του χαρτιά, δεχόμενοι τη βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει το γήπεδό μας και η ατμόσφαιρα, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Έχουμε να διαχειριστούμε ορισμένα προβλήματα, αλλά όλοι μαζί θα βγούμε στο γήπεδο με ενθουσιασμό για να πετύχουμε τον στόχο μας. Ό,τι έχουμε πετύχει έως τώρα δεν μας έχει χαριστεί τίποτα.

Αντιθέτως, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε από τους ευνοημένους του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πρέπει να βρούμε ηρεμία και ισορροπία για να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο».

Για την απόφαση να αναλάβει την ΑΕΛ Novibet: “Μετά από μία εβδομάδα που βρισκόμουν εδώ, είπα και εγώ με τη σειρά μου “πού ήρθα”. Τώρα όμως μπορώ να πω ότι καλά έκανα που ήρθα και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλύτερα πράγματα μπροστά. Μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά είμαι πεισματάρης».

Για τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας: «Το 60% των ποδοσφαιριστών έχουν έρθει από τα μέσα του Ιανουαρίου και μετά και είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διακυμάνσεις στην απόδοση. Διορθώνουμε τις αδυναμίες μας μέρα με τη μέρα».

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης των φιλάθλων της ΑΕΛ: «Η στήριξη του κόσμου θα είναι σημαντική για τη νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στην παραμονή. Το καλύτερο κίνητρο είναι η νίκη και η χαρά των ποδοσφαιριστών μετά το ματς μέσα στα αποδυτήρια».

Για το μέλλον του στην ΑΕΛ Novibet: «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής».