Η Euroleague ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής (όπως και στις αναμετρήσεις του Eurocup) λόγω του φονικού σεισμού στην Τουρκία.

Η Euroleague βρίσκεται στο πλευρό των πληγέντων του φονικού σεισμού στην Τουρκία. Πριν από το τζάμπολ των αναμετρήσεων της 24ης αγωνιστικής, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη αναβληθεί τα παιχνίδια Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο.

A moment of silence will be held in this week’s @EuroCup and @EuroLeague games to honor the victims of the earthquakes in Turkiye and its neighboring countries.



We would like to offer once again our condolences and wish strength to everyone affected by this natural disaster.