Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Μπορεί να χρειαστούν ακόμη 10 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εμφανίστηκε… απαισιόδοξος για το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού υποστήριξε ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμη και 10 χρόνια για να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League.

Μιλώντας στο Press Box PR του Μπαχρέιν, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμήθηκε την “ανομβρία” 30 χρόνων της Λίβερπουλ και τόνισε ότι μπορεί αυτή τη φορά να είναι η σειρά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να κάνει ένα αντίστοιχο κύκλο μακριά από τους τίτλους.

Οι “κόκκινοι” διάβολοι” δεν έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν την Premier League, από την εποχή που αποχώρησε ο κορυφαίος Βρετανός προπονητής όλων των εποχών, το 2013 και ο ίδιος ρωτήθηκε σχετικά, αναφέροντας τα εξής: «Θυμάμαι, κοιτάζοντας πίσω στη δική μου περίοδο εκεί, ότι στην αρχή η Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερά της. Θυμάμαι, κοιτάζοντας πίσω στη δική μου περίοδο εκεί, ότι στην αρχή η Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερά της. Ήταν μια φανταστική ομάδα που κατέκτησε τέσσερις φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, αλλά χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα.

Τώρα βρισκόμαστε εμείς στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να χρειαστούν δέκα χρόνια, μπορεί έντεκα, εξαιτίας αυτού του κύκλου. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά και να διασφαλίσουμε ότι η στελέχωση και οι μεταγραφές θα είναι καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν».