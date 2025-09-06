Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» μεγατόνων και αποκλεισμός σοκ για το Νο1 φαβορί του Eurobasket 2025

Η Σερβία ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket, αλλά η εκπληκτική Φινλανδία την έστειλε… σπίτι της από τη φάση των “16” της διοργάνωσης, με μία ιστορική νίκη με 92-86.

Παρότι βρέθηκε να προηγείται ακόμη και λίγα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, η Σερβία κατάφερε να… αυτοκτονήσει κόντρα στη Φινλανδία και να γνωρίσει έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό από το Eurobasket.

Οι Φινλανδοί “έκοψαν” τη δημιουργία του Νίκολα Γιόκιτς και παρά τους 33 πόντους που πέτυχε ο Σέρβος NBAer, δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Με τον Λάουρι Μάρκανεν να έχει 29 πόντους και τρεις “διψήφιους” συμπαίκτες δίπλα του, η Φινλανδία έκανε ντέρμπι το ματς μέχρι τέλους και εκεί εκμεταλλεύτηκε τα… κομμένα πόδια των παικτών του Πέσιτς, για να τους ρίξει στο… καναβάτσο.

Μετά το 77-75 της Σερβίας τρία λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, η Φινλανδία “απάντησε” με ένα απίστευτο σερί 15-4 για να μην αφήσει στους Σέρβους ούτε την ευκαιρία να “παλέψει” για την ανατροπή στο φινάλε του αγώνα. Το τελικό 92-86 ήρθε έτσι χωρίς σοβαρή “απειλή” για τους νικητές, που πανηγυρίζουν μία ιστορική νίκη και πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

Τα στατιστικά των παικτών

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 3, Γιόβιτς 20 (3/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (3/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιόκιτς 33 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 14/19 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μίτσιτς 8 (2/6 σουτ), Γκούντουριτς 5 (1/8 σουτ), Γιόβιτς, Αβράμοβιτς 6 (2/5 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 2

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 13 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σάλιν 6 (2), Ενκαμουά 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βάλτονεν 13 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Μαξούνι, Μάντσεν, Μάρκανεν 29 (7/15 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 12/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μούρινεν 9 (2/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4