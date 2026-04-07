Σέρχιο Γιούλ: «Υπέφερα από τον Ολυμπιακό μέχρι το καλάθι στο Κάουνας»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (07/04/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, και ο Σέρχιο Γιούλ θυμήθηκε την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια.

Ο Σέρχιο Γιούλ ρωτήθηκε για το καλύτερο καλάθι της καριέρας του και απάντησε πως ήταν αυτό που έκρινε τον τίτλο στη Euroleague του 2023, καθώς ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε συνηθίσει να βλέπει τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει και εκείνη τη στιγμή ήταν αυτός που “σκότωσε” τους Πειραιώτες, για να χαρίσει στην ομάδα του το τρόπαιο.

«Είναι το όμορφο σουτ για μένα προφανώς. Υπέφερα από τον Ολυμπιακό πολύ, με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη να κερδίζουν επίσης την Euroleague, αλλά αυτό το σουτ το 2023 στο Κάουνας θα μείνει για πάντα», τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γιούλ έχει κατακτήσει τρεις φορές τη Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης.