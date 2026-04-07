Αθλητικά

Σέρχιο Γιούλ: «Υπέφερα από τον Ολυμπιακό μέχρι το καλάθι στο Κάουνας»

Ο Σέρχιο Γιουλ πανηγυρίζει το ιστορικό καλάθι κόντρα στον Ολυμπιακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (07/04/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, και ο Σέρχιο Γιούλ θυμήθηκε την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια.

Ο Σέρχιο Γιούλ ρωτήθηκε για το καλύτερο καλάθι της καριέρας του και απάντησε πως ήταν αυτό που έκρινε τον τίτλο στη Euroleague του 2023, καθώς ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε συνηθίσει να βλέπει τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει και εκείνη τη στιγμή ήταν αυτός που “σκότωσε” τους Πειραιώτες, για να χαρίσει στην ομάδα του το τρόπαιο.

«Είναι το όμορφο σουτ για μένα προφανώς. Υπέφερα από τον Ολυμπιακό πολύ, με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη να κερδίζουν επίσης την Euroleague, αλλά αυτό το σουτ το 2023 στο Κάουνας θα μείνει για πάντα», τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σέρχιο Γιουλ για το αν το σουτ του κόντρα στον Ολυμπιακό το 2023 στο Κάουνας ήταν το καλύτερο που έχει πετύχει απέναντι στους ερυθρόλευκους!

Ο Γιούλ έχει κατακτήσει τρεις φορές τη Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo