Σιλβίνιο για Πήλιο: «Είναι έμπειρος, τον παρακολουθούσαμε καιρό»

O Πήλιος
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Σταύρος Πήλιος θα έχει την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αλβανίας, μιας και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βρέθηκε στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τα παιχνίδια του Μαρτίου.

Οι γονείς του Σταύρου Πήλιου έχουν καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο και ο αμυντικός της ΑΕΚ θα αγωνιστεί με το εθνόσημο της Αλβανίας, έχοντας πλέον το επίθετο “Πίλο”.

Ο προπονητής της γειτονικής χώρας, Σιλβίνιο, μίλησε για τις κλήσεις του και αναφέρθηκε στον Πήλιο, τον οποίο παρακολουθούσε καιρό.

“Τον παρακολουθούσαμε καιρό,.Ο Πήλιος είναι έμπειρος, είναι 25 ετών και είναι έτοιμος. Σήμερα είναι τα πάντα σε τάξη για να τον πάρουμε», ανέφερε ο τεχνικός της Εθνικής Αλβανίας.

