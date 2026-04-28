Σκαριόλο: «Δεν είναι υποχρέωση το Final Four για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τεράστια επιτυχία αν τα καταφέρουμε»

O Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε παραμονές του game 1 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs της Euroleague και προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας πως η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα της Χάποελ Τελ Αβίβ, τονίζοντας πως πρόκειται για μία ομάδα με πολλές λύσεις στην επίθεση και παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν στο ένας εναντίον ενός. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι απέναντι σε τέτοιο σύνολο, μια “φυσιολογική” άμυνα δεν αρκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Ιταλός προπονητής έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο οικονομικό κομμάτι, σημειώνοντας πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη διαθέτει υψηλό μπάτζετ, κάτι που αποτυπώνει το επίπεδο δυσκολίας της σειράς.

Αναλυτικά, όσα είπε:

«Η ομάδα διαμορφώνεται και αναπτύσσει την ταυτότητά της, και είμαστε σε καλή φόρμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια, αλλά μάλλον ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση. Δεν συμβαίνει συχνά, όταν είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης, να πρέπει να παίζεις εναντίον μιας ομάδας με σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τον δικό σου.

Σε κάνει να καταλαβαίνεις το επίπεδο του αντιπάλου. Καμία υπερβολική αυτοπεποίθηση με την αρνητική έννοια της λέξης, αλλά πολλή αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό μπάσκετ, ως ομάδα, όπως έχουμε κάνει τους τελευταίους τέσσερις ή πέντε μήνες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν είναι υποχρέωση η συμμετοχή στο Final Four:

«Όχι, μια τεράστια επιτυχία».

Για το αν θα προτιμούσε να παίξει εναντίον άλλου αντιπάλου:

«Είμαι πολύ ρεαλιστής. Δεν έχει νόημα να κοιτάς πίσω. Όταν τερματίζεις στην πρώτη οκτάδα, ειδικά σε αυτή την Euroleague με 38 αγώνες και όπου ομάδες υψηλού επιπέδου με σημαντικές επενδύσεις έχουν αναπτυχθεί, κάθε αντίπαλος είναι σπουδαίος».