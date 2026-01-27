Αθλητικά

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας από συγγενείς και φίλους των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από το νοσοκομείο στην Ρουμανία

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα
Συγγενείς των θυμάτων
Συγγενείς των θυμάτων έξω από το νοσοκομείο στη Ρουμανία

Έξω από το νοσοκομείο στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς και φίλοι των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ, που στέρησε τη ζωή σε επτά από τους δέκα επιβαίνοντες του βαν. 

Στη Ρουμανία έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος, το οποίο στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, καθώς το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. 

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν στο δρόμο για τη Γαλλία για να δουν από κοντά το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας κόντρα στη Λιόν, όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη και δυστυχώς οι συγγενείς τους χρειάστηκε να μεταβούν στη Ρουμανία, λόγω του συγκλονιστικού τροχαίου.

