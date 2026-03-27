Σοκ για τον Φώτη Ιωαννίδη: Ορατό το ενδεχόμενο του χειρουργείου

Συνεχίζει να πονάει ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ο Ιωαννίδης με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας /EPA

Η Φώτης Ιωαννίδης ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου του και σύμφωνα με τη «Record» είναι πιθανό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη επανεξετάζεται καθημερινά από τους γιατρούς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η επιστροφή του πηγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι, με τις τελευταίες εξελίξεις να μιλούν για απουσία τουλάχιστον τεσσάρων με έξι εβδομάδων ακόμα.

Αν και μετά από αυτό ο Έλληνας φορ συνεχίζει να αισθάνεται πόνο θα χειρουργηθεί και η πρώτη του χρονιά στην Πορτογαλία θα ολοκληρωθεί με άσχημο τρόπο.

Σε 22 εμφανίσεις με την φανέλα της Σπόρτινγκ ο Φώτης Ιωαννίδης έχει πετύχει έξι γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ, πριν τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο.

