Αθλητικά

Σοκ με Ροντρίγκο στη Ρεάλ: Υπέστη ρήξη χιαστού

Μένει εκτός για 6-7 μήνες και χάνει και το Μουντιάλ με τη Βραζιλία
REUTERS
REUTERS/Violeta Santos Moura

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον τραυματισμό του Ροντρίγκο

Απόλυτο σοκ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν στους Μαδριλένους, καθώς οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ροντρίγκο το πρωί της Τρίτης (03/03.2026) έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός τραυματίστηκε στο γόνατό του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε το βράδυ της Δευτέρας (2/3/2026) για το ισπανικό πρωτάθλημα και θα μείνει εκτός δράσης σχεδόν για το υπόλοιπο του 2026.

Η Βασίλισσα θα χάσει τον 25χρονο για τους επόμενους 6-7 μήνες, ενώ ο Ροντρίγκο δεν θα αγωνιστεί, φυσικά, στο Μουντιάλ 2026 με τη Σελεσάο.

Τη φετινή σεζόν ο Ροντρίγκο σε 27 αγώνες μετρούσε τρία γκολ και έξι ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
139
124
66
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo