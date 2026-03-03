Σοκ με Ροντρίγκο στη Ρεάλ: Υπέστη ρήξη χιαστού

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον τραυματισμό του Ροντρίγκο.

Απόλυτο σοκ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν στους Μαδριλένους, καθώς οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ροντρίγκο το πρωί της Τρίτης (03/03.2026) έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός τραυματίστηκε στο γόνατό του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε το βράδυ της Δευτέρας (2/3/2026) για το ισπανικό πρωτάθλημα και θα μείνει εκτός δράσης σχεδόν για το υπόλοιπο του 2026.

Η Βασίλισσα θα χάσει τον 25χρονο για τους επόμενους 6-7 μήνες, ενώ ο Ροντρίγκο δεν θα αγωνιστεί, φυσικά, στο Μουντιάλ 2026 με τη Σελεσάο.

Rodrygo se rompe y dice adiós a la temporada… y al Mundial https://t.co/FfJCnBkeWv — MARCA (@marca) March 3, 2026

Τη φετινή σεζόν ο Ροντρίγκο σε 27 αγώνες μετρούσε τρία γκολ και έξι ασίστ.