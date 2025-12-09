Σοκ με Ζώη Καραργύρη στην ΑΕΚ, υπέστη ρήξη χιαστού

“Ραντεβού” με την ατυχία για τον Ζώη Καραργύρη και σοκ στην ΑΕΚ, καθώς ο νεαρός επιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο Ζώης Καραργύρης, που είχε ξεχωρίσει με την Κ19 της ΑΕΚ και είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στα ματς με ΟΦΗ και Ατρόμητο, τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (08.12.2025), με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να φέρνουν πολύ δυσάρεστα νέα.

Η επέμβαση του Καραργύρη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (11/12), με τον νεαρό φορ να αναμένεται να ακολουθήσει μακρά διαδικασία αποθεραπείας, η οποία θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.