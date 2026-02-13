Σοκ στην Παρτιζάν με Οσετκόφσκι: Βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι της Παρτιζάν θα μείνει εκτός δράσεις μέχρι νεωτέρας, αφού βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, λίγες ώες πριν την αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/02/26, 21:30).

Η υπηρεσία αντιτόπινγκ επέβαλε ποινή αποκλεισμού στον ψηλό της Παρτιζάν, σε μία χρονική περίοδο που είχαν ανέβει και πλέον πρέπει για μία ακόμα φορά φέτος να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό χτύπημα.

Για το παιχνίδι με τη «Βασίλισσα εκτός είναι επίσης οι Πάρκερ, Τζόουνς, Μίλτον, Μούρινεν και Νάκιτς.

«Η υπηρεσία αντιντόπινγκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στη FIBA, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση όλων των διοργανώσεων», αναφέρει η ενημέρωση της Παρτίζαν, της οποίας τα μέλη αναφέρουν ότι ο Οσετκόφσκι είχε βγει «καθαρός» στον τελευταίο έλεγχο.

Όπως φαίνεται, η ποινή του έχει να κάνει για έναν έλεγχο που είχε γίνει το 2023 στην Ισπανία και όσο αγωνιζόταν στη Μάλαγα.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

«Η Παρτίζαν έλαβε επίσημη ενημέρωση σήμερα το πρωί ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Ισπανικής Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ, ο Ντίλαν Οσετκόφσκι έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού και δεν μπορεί να αγωνιστεί μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

Η Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ προώθησε την απόφαση στη FIBA, η οποία ενημέρωσε στη συνέχεια τους αρμόδιους φορείς όλων των διοργανώσεων. Το καλοκαίρι, η Παρτίζαν είχε λάβει διαβεβαίωση από τις ίδιες αρχές ότι ο προηγούμενος έλεγχος είχε ολοκληρωθεί υπέρ του παίκτη, γεγονός που οδήγησε στη μεταγραφή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο σύλλογος δεν είχε ενημερωθεί από κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την εξέλιξη της νέας υπόθεσης! Πρόκειται για μια νέα κατάσταση για τον σύλλογο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παίκτη. Η Παρτίζαν θα ανακοινώσει περαιτέρω ενέργειες για την υπόθεση στον κατάλληλο χρόνο».