Αθλητικά

Σοκαριστική στιγμή στο US Open: Θρασύς θεατής πιάστηκε στα πράσα να κλέβει την τσάντα του Jannik Sinner

Ο Ιταλός τενίστας, μετά την πρόκρισή του στα προημιτελικά, κινδύνευσε να πέσει θύμα κλοπής ενώ μοίραζε αυτόγραφα και selfies στους θαυμαστές του
Θρασύς θεατής προσπαθεί να κλέψει την τσάντα του Jannik Sinner
Θρασύς θεατής προσπαθεί να κλέψει την τσάντα του Jannik Sinner

Ένας θρασύς θεατής στο US Open πιάστηκε στα πράσα την Δευτέρα (01.09.2025) το βράδυ, ενώ προσπαθούσε να ανοίξει και να κλέψει κάτι από την τσάντα του ιταλού τενίστα Jannik Sinner την ώρα που περνούσε από μπροστά του. 

Ο Ιταλός τενίστας είχε μόλις εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα προημιτελικά του τουρνουά στη Νέα Υόρκη και μάζευε τα πράγματά του πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια. Ο Sinner ετοιμαζόταν να φύγει από το γήπεδο στο US Open όταν πλησίασε τους θεατές της πρώτης σειράς για να χαρίσει σε έναν από αυτούς μια πετσέτα. Εκείνη τη στιγμή, σταμάτησε για να βγάλει μια selfie με έναν θεατή και τότε ακριβώς ο θρασύς θεατής προσπάθησε να κατεβάσει το φερμουάρ της τσάντας του Sinner.

Ευτυχώς, ένας σεκιούριτι παρατήρησε αμέσως τι συνέβαινε και απώθησε τα χέρια του θεατή πριν καταφέρει να ανοίξει την τσάντα.

Ο Sinner γύρισε γρήγορα για να δει τι είχε μόλις συμβεί, και ο θεατής τράβηξε τα χέρια του πίσω, εμφανώς ντροπιασμένος που είχε πιαστεί στα πράσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: «Λύγισε» χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα δώσει τελικό πρώτης θέσης ομίλου στο Eurobasket με την Ισπανία
Δεν μπόρεσε να κάνει το 4/4 η γαλανόλευκη και θα περιμένει το Ιταλία - Ισπανία, για να δει τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων
Οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ στο ματς με την Βοσνία, για το Eurobasket 2025
Newsit logo
Newsit logo