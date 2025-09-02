Σοκαριστική στιγμή στο US Open: Θρασύς θεατής πιάστηκε στα πράσα να κλέβει την τσάντα του Jannik Sinner

Ένας θρασύς θεατής στο US Open πιάστηκε στα πράσα την Δευτέρα (01.09.2025) το βράδυ, ενώ προσπαθούσε να ανοίξει και να κλέψει κάτι από την τσάντα του ιταλού τενίστα Jannik Sinner την ώρα που περνούσε από μπροστά του.

Ο Ιταλός τενίστας είχε μόλις εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα προημιτελικά του τουρνουά στη Νέα Υόρκη και μάζευε τα πράγματά του πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια. Ο Sinner ετοιμαζόταν να φύγει από το γήπεδο στο US Open όταν πλησίασε τους θεατές της πρώτης σειράς για να χαρίσει σε έναν από αυτούς μια πετσέτα. Εκείνη τη στιγμή, σταμάτησε για να βγάλει μια selfie με έναν θεατή και τότε ακριβώς ο θρασύς θεατής προσπάθησε να κατεβάσει το φερμουάρ της τσάντας του Sinner.

la faccia scazzata alla fine (giustamente) che brutto quando approfittate della disponibilità di una persona pic.twitter.com/Ms4wZ60988 — sconnessa (@alexiuss11) September 2, 2025

Ευτυχώς, ένας σεκιούριτι παρατήρησε αμέσως τι συνέβαινε και απώθησε τα χέρια του θεατή πριν καταφέρει να ανοίξει την τσάντα.

Ο Sinner γύρισε γρήγορα για να δει τι είχε μόλις συμβεί, και ο θεατής τράβηξε τα χέρια του πίσω, εμφανώς ντροπιασμένος που είχε πιαστεί στα πράσα.