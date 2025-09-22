Σοκαριστικός τραυματισμός 15χρονου σε αγώνα American Football – Έπαθε κάταγμα στην σπονδυλική στήλη

Ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένας 15χρονος αθλητής λυκείου στο Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα American football, όταν συνομήλικός του τον πλάκωσε σε μια διεκδίκηση της μπάλας, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη.

O τραυματισμός έγινε στην αναμέτρηση Lakeshore – Kalamazoo Central, με ένα από τους θεατές που βρίσκονταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του American Football να καταγράφουν το σοκαριστικό περιστατικό σε video. Όπως φαίνεται, ο παίκτης της Kalamazoo Central έπεσε με όλη του την δύναμη επάνω στον 15χρονο Κόλτον, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος.

Όπως ανέφερε η μητέρα του τραυματία, ο γιος της θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς έχει υποστεί κάταγμα σε δύο σημεία της σπονδυλικής στήλης, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι ο άτυχος αθλητής θα αναρρώσει πλήρως, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το American football!

This resulted in a high school football player with a broken back.



That isn’t football, that’s assault. pic.twitter.com/AhhZldRS81 — Jacob Stewart (@JacobStewart__) September 21, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο παίκτης που προκάλεσε τον τραυματισμό τιμωρήθηκε, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε μετά.