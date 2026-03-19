Σόλα Σορετίρε: Ρήξη συνδέσμου στην προπόνηση υπέστη ο παίκτης που ανήκει στον ΠΑΟΚ

Ο Σόλα Σορετίρε αγωνίζεται στην Τσβόλε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, αλλά η καλή σεζόν του στην Ολλανδία, ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση της ομάδας του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ολλανδική ομάδα, ο Σόλα Σορετίρε υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και μια ζημιά στον τένοντα του δικεφάλου του και έτσι θα χρειαστεί να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, με τον ΠΑΟΚ να αποφασίσει για το μέλλον του, το καλοκαίρι.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν πάντως και ανάρτηση στα social media, για να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στον Αγγλονιγηριανό ποδοσφαιριστή, γράφοντας τα εξής: «Είσαι μαχητής και θα επιστρέψεις πιο δυνατός».

Ο Σορετίρες είχε 6 γκολ και μία ασίστ σε 26 αγώνες στην Eredivisie.