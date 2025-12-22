Σορτς: «Να κερδίσουμε ως χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα»

Ο Τι Τζέι Σορτς εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο και μίλησε για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις (22/12/2025, 20:00) για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Σλούκα, με τον Τι Τζέι Σορτς να υποστηρίζει ότι όλοι θα πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καλύψουν το κενό του αρχηγού και να του κάνουν ένα ωραίο… χριστουγεννιάτικο δώρο.

Όσα δήλωσε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού

Για το ματς με την Ζαλγκίρις: «Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Ξέρουμε τον κόσμο της, είμαι βέβαιος πως έχει ήδη γίνει sold-out. Πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Θα είναι μεγάλη μάχη».

Για την αναμέτρηση με τον Φρανσίσκο και αν είναι έξτρα κίνητρο: «Είναι δοκιμασία. Δεν είναι έξτρα κίνητρο. Πάντα θες να παίζεις καλά κόντρα στους κορυφαίους. Κάνει τρομερή σεζόν. Θα είναι πρόκληση για εμάς να τον σταματήσουμε και να τον δυσκολέψουμε».

Για την απουσία του Σλούκα και τον μεγαλύτερο ρόλο που θα έχει ο ίδιος: «Δεν θα έχω μόνο εγώ αλλά όλη η ομάδα. Μας λείπει ένας παίκτης, οπότε όλοι θα πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καλύψουν το κενό. Εγώ, ο Ναν, ο Γκραντ. Όποιος μπαίνει στο παρκέ θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν είναι έτοιμος να στείλει τη νίκη ως… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα: «Φυσικά. Ξέρουμε ότι θα βλέπει από το σπίτι του και ελπίζουμε να του δώσουμε τη νίκη».