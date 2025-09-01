Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Συγκλονιστικός Βούτσεβιτς κράτησε «ζωντανούς» τους Μαυροβούνιους στο Eurobasket

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς βγήκε μπροστά για το Μαυροβούνιο και με μία φοβερή εμφάνιση, οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη νίκη στο φετινό Eurobasket, με 87-81 επί της Σουηδίας, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μετά από τρεις σερί ήττες στο ξεκίνημα του Eurobasket, το Μαυροβούνιο έπαιζε για τη… ζωή του στο Eurobasket, αλλά με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πετυχαίνει 22 πόντους με 15 ριμπάουντ, κατάφερε να αποφύγει τον αποκλεισμό, “πιάνοντας” τη Σουηδία στο 1-3 στην κατάταξη του ομίλου.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και τα τελευταία λεπτά του αγώνα, αλλά ένα επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του σπουδαίου NBAer του Μαυροβουνίου, έγειρε την… πλάστιγγα υπέρ της εθνικής του ομάδας. Οι δύο ομάδες αναμένεται πλέον να δώσουν “μάχη” για την πρόκριση, με τα Σουηδία – Λιθουανία και Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία να ολοκληρώνουν την παρουσίας τους στο δεύτερο όμιλο της Φινλανδίας.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

Τα στατιστικά των παικτών

Σουηδία (Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1/3 τρίποντα), Ράμστεντ, Μποργκ 6 (2), Λάρσον 28 (7/11 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Χάκανσον 3 (1), Μάρκουσον 2, Γκάντεφορς 10 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 5, Εντζιέ 11, Μπιργκάντερ 11 (10 ριμπάουντ).

Μαυροβούνιο (Ράντοβιτς): Άλμαν 10 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μιχαΐλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 23 (6/11 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σιμόνοβιτς 10 (6 ριμπάουντ), Γιοβάνοβιτς 3 (1/3 τρίποντα), Ντρόμπνιακ 15 (2/3 τρίποντα).