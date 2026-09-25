Χρήστος Ζαφείρης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντάλλαξαν φανέλες μετά το Σερβία – Ελλάδα

Ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρέθηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους αντίπαλοι με τις εθνικές τους ομάδας και ο πρώτος νίκησε τον δεύτερο στο Σερβία – Ελλάδα.

Μπορεί ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς να σκόραρε στο ματς για τη Σερβία, αλλά η Ελλάδα αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ των Χρήστου Τζόλη και Τάσου Δουβίκα, έφθασε στο διπλό και ο Χρήστος Ζαφείρης επικράτησε του συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ.

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Οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν όμως μετά το φινάλε της αναμέτρησης στα αποδυτήρια και έκαναν “πηγαδάκι” για λίγα λεπτά, ενώ αντάλλαξαν και τις φανέλες τους από το ματς του Nations League.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν μπροστά τους και το Ελλάδα – Σερβία στο δεύτερο γύρο.