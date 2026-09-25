Λιονέλ Μέσι: Sold out σε λίγα λεπτά τα εισιτήρια για το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι θα πει “αντίο” στην διεθνή του καριέρα, αγωνιζόμενος για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν και η αναμέτρηση είναι πλέον sold out.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9/26), ο Λιονέλ Μέσι θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής και το στάδιο “Μονουμεντάλ” θα είναι κατάμεστο, αφού εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δύο ώρες, τα εισιτήρια για τις 85.108 θέσεις του γηπέδου.

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Το κόστος των εισιτηρίων κυμαινόταν από 50 έως 2.500 ευρώ, αλλά “εξαφανίστηκαν” άμεσα από τους Αργεντινούς, οι οποίοι και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε με την εθνική Αργεντινής το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, είχε δύο ακόμη τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ “σήκωσε” και δύο Κόπα Αμέρικα, σε μία ανεπανάληπτη πορεία με την ομάδα της πατρίδας του.