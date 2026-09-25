Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ από την είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, θρυλικού προπονητή του ΠΑΟΚ, αλλά και του Άρη, της ΑΕΚ, του Ηρακλή και του Αμαρουσίου.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έγραψε ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994, ενώ ξεπέρασε τα 700 παιχνίδια ως προπονητής, όντας τρίτος σε νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τους Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Ήταν μάλιστα και 2 φορές προπονητής της χρονιάς στην Ελλάδα (2008 και 2014), ενώ υπήρξε και παίκτης του μπάσκετ, αγωνιζόμενος στην ομάδα Όλυμπος 40 Εκκλησιών και στο Δημόκριτο.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά, τον γιο του και επίσης προπονητή, Χάρη Μαρκόπουλο και την κόρη του Νάνσυ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

“Ενας άνθρωπος με πολυετή και πολύπλευρη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι πια κοντά μας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

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Ο εκλιπών ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας, τις οποίες κοουτσάρισε συνολικά 712 φορές. Είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τον Δημόκριτο, είχε προπονήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς το 1994, Άρη και Ηρακλή περισσότερες από μία φορά την κάθε μία, τον Μακεδονικό επίσης ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στα γήπεδα, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε εκτός από την ποιότητα της δουλειάς του και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος τον έκανε αγαπητό σε συνεργάτες και αντιπάλους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού.”