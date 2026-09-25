Αθλητικά

Euroleague: Τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 1η αγωνιστική

Πρεμιέρα κάνει και η Φενέρμπαχτσε στη φετινή Euroleague
Οι παίκτες της Φενερμπαχτσέ
Οι παίκτες της Φενερμπαχτσέ σε ματς με τον Ολυμπιακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν πρεμιέρα με το… δεξί στη φετινή Euroleague και έδειξαν εξ αρχής τις… άγριες διαθέσεις τους για τη νέα σεζόν, όπου στόχος για αμφότερους είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Ολυμπιακός πήρε διπλό στην έδρα της Μπασκόνια με 106-89 και ο Παναθηναϊκός “έλιωσε” στο T-Center την Παρί με 91-72. Μεγάλες νίκες πήραν όμως και η Dubai BC επί της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ζαλγκίρις Κάουνας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και η Μπαρτσελόνα επί της Εφές Αναντολού.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί όμως σήμερα Παρασκευή, με τους αγώνες Μπεσίκτας – Βαλένθια, Φενερμπαχτσέ – Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο.

Το πρόγραμμα στην 1η αγωνιστική

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 77-83

Παναθηναϊκός – Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 Μπεσίκτας – Βαλένθια

20:45 Φενερμπαχτσέ – Βίρτους Μπολόνια

21:45 Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο

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