Σπανούλης: Δεν ήμουν ο πιο ταλαντούχος, ο πιο γρήγορος, ή ο πιο αθλητικός παίκτης, αλλά ήμουν πολύ δυνατός πνευματικά

Ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε μία συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και φήμες περί αποχώρησης ορισμένων παικτών.

Η Μονακό έχει αφήσει για λίγο την Euroleague και έχει επικεντρωθεί στο Leaders Cup, όπου αντιμετωπίσει τη Στρασμπούρ στα προημιτελικά, με τον Βασίλη Σπανούλη να θέλει η ομάδα του να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στη Γαλλία.

Ο προπονητής της Μονακό μίλησε στο γαλλικό BeBasket και αναφέρθηκε στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του Πριγκιπάτου, εξηγώντας πώς ο ίδιος και οι παίκτες του διαχειρίζονται όλα όσα συμβαίνουν εξωαγωνιστικά.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

Για το πώς διαχειρίζεται τα προβλήματα της Μονακό: “Όταν ήμουν παίκτης, δεν ήμουν ο πιο ταλαντούχος σωματικά – δεν ήμουν ο πιο γρήγορος ή ο πιο αθλητικός. Δεν με έβλεπες να κάνω καρφώματα. Αλλά ήξερα πώς να χειρίζομαι τις καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές. Είμαι πολύ δυνατός πνευματικά.

Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω μου. Πάντα θέλω να βρίσκω λύσεις. Συνεχίζω να κάνω το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές λειτουργεί, άλλες φορές όχι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον“.

Για το πώς κρατάει την ομάδα του συγκεντρωμένη παρά τα προβλήματα: “Αγαπώ το μπάσκετ, όπως και οι παίκτες μου! Αλλά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι προφανώς εκνευριστικά. Ένιωσα μεγάλο εκνευρισμό γιατί δεν το περίμενα αυτό όταν έφτασα στη Μονακό. Αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή είναι μια εμπειρία.

Πρέπει να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και να βρίσκεις τρόπους για να πετύχεις, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Οι παίκτες μου και εγώ αγαπάμε τόσο πολύ το μπάσκετ που θέλουμε να παίζουμε και να πετυχαίνουμε. Ταυτόχρονα, είμαστε επαγγελματίες. Θέλουμε να δουλεύουμε σε ένα υγιές περιβάλλον. Ελπίζω να λύσουμε τα προβλήματα εκτός γηπέδου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με περισσότερη αντοχή και καλύτερη νοοτροπία“.

Για τις φήμες για αποχωρήσεις παικτών: “Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα…. (σ.σ. είπε γελώντας). Είναι φυσικό οι παίκτες να σκέφτονται το μέλλον τους. Όσο για μένα, δεν θα πάρω αποφάσεις για το μέλλον μου αμέσως. Μπαίνουμε στην καλύτερη φάση της σεζόν – όλα τα τρόπαια είναι διαθέσιμα. Έχω δουλειά να τελειώσω. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν. Δεν σκέφτομαι ακόμα τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής“.