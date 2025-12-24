Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Ιωαννίδης και Τρινκάο έχουν μια φυσική και καλή σύνδεση»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε άνετη νίκη στην έδρα της Γκιμαράες (1-4), με τον Φώτη Ιωαννίδη να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο ματς και να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε το δεύτερο γκολ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με καρφωτή κεφαλιά (42’), ενώ νωρίτερα (32′) συνδυάστηκε άψογα με τον Τρινκάο, δίνοντάς του την ασίστ για το 0-1.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Μπόρζες, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την έως τώρα παρουσία του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας αλλά και τη συνεργασία του με τον Τρινκάο, υποστηρίζοντας πως συνεργάζονται άψογα και στις προπονήσεις της ομάδας του.

Χαρακτηριστικά, ο Μπόρζες δήλωσε: «Ο Τρινκάο έμεινε κοντά στην πλάγια γραμμή πολύ πριν το πρώτο γκολ της Σπόρτινγκ και από ένα σημείο και μετά εναλλασσόταν περισσότερο με τον Ιωαννίδη. Ήταν μέρος του πλάνου; Η σημασία των κινήσεων του Ιωαννίδη και του Τρινκάο στη δημιουργία αριθμητικών υπεροχών».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Ναι, ο Τρινκάο έπαιξε σε διαφορετική θέση από τη συνηθισμένη. Αυτό μας δίνει επιλογές. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορούν να καλύπτουν ο ένας τις ζώνες του άλλου, αρκεί η ομάδα να είναι οργανωμένη. Είναι κάτι που αποτελεί μέρος της ομάδας. Η συνεργασία μεταξύ Τρινκάο και Φώτη είναι καλή ακόμη και στην προπόνηση. Κάποια πράγματα είναι φυσικά. Είναι μια φυσική, καλή σύνδεση. Όσον αφορά το να υποχωρούν πιο πίσω, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος του πλάνου μας, της δυναμικής μας, απλώς με διαφορετικούς παίκτες. Άλλοτε είναι ο Πότε, σήμερα ήταν ο Μάξι με ενέργειες που δεν είχε κάνει ξανά, αλλά ήταν εντυπωσιακός σε ό,τι έκανε. Και μετά έρχεται η ατομική ποιότητα. Καλή ανάγνωση. Να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2026. Πάνω απ’ όλα υγεία, που είναι το πιο σημαντικό. Τα υπόλοιπα θα τα κυνηγήσουμε».