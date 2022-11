Η συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν έβαλε “φωτιά” στη σχέση του Πορτογάλου σούπερ σταρ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία και αναμένεται πια να τελειώσει οριστικά σύντομα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένει να προβληθεί ολόκληρη η συνέντευξη για να πάρει κι επίσημα θέση για όσα φέρεται να είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ήδη προχώρησε σε μία ενδεικτική κίνηση.

Όπως φαίνεται και σε video του Sky Sports, από το γήπεδο Ολντ Τράφορντ, αφαιρέθηκε γιγαντοαφίσα που περιελάμβανε και τον ίδιο τον θρύλο του αγγλικού συλλόγου.

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo’s image from Old Trafford 🏟️ pic.twitter.com/ktpqVXawlJ