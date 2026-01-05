«Στα ραντάρ του Παναθηναϊκού ο Μπεγκραουί» σύμφωνα με την A Bola

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί και πάλι των υπηρεσιών του Σίριλ Ντέσερς για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρά τη μετεγγραφή του Ανδρέα Τετέι, στους “πράσινους” υπάρχουν συζητήσεις, για το εάν θα πρέπει να ενισχυθούν επιθετικά, την ώρα που στην ομάδα υπάρχουν και οι Κάρολ Σβιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “A Bola” ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει και έχει στα υπόψη του τον Γιανίς Μπεγκραουί της Εστορίλ. Ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας συνολικά 19 γκολ σε μιάμιση σεζόν, ενώ τη φετινή χρονιά είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του με οκτώ τέρματα.

Ο Γιανίς Μπεγκραουί μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή, στα άκρα, αλλά και πίσω από τον φορ. Με βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός είχε ρωτήσει για τον Μπεγκραουί το καλοκαίρι μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, επιστρέφοντας και πάλι με την έναρξη της χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Εστορίλ μόνο ως εξωφρενικές μπορούν να χαρακτηριστούν, αφού ζητάει 8-10.000.000 ευρώ. Οι Πορτογάλοι υπογραμμίζουν ότι οι “πράσινοι” έχουν ήδη ενισχύσει τη γραμμή κρούσης με τους Αντρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, με αποτέλεσμα να έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους στην επίθεση.

Με τα δεδομένα αυτά, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή για την υπόθεση Μπεγκραουί, όπως αναφέρει η “A Bola”.